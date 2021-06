Terni, scontro Cgil-azienda ospedaliera sugli operatori socio-sanitari

TERNI – Scontro aperto fra la Cgil e l’azienda ospedaliera sul tema del rinnovamento degli operatori sociosanitari. Una questione sulla quale le frizioni coi sindacati sono da sempre alte e che più volte hanno portato a scioperi.

Le domande In una nota, Giorgio Lucci, segretario generale della Fp Cgil lancia l’affondo con quattro domande al direttore generale Pasquale Chiarelli: “E’ vero o non è vero che nei 139 Operatori socio sanitari la media anagrafica supera i 50 anni e il 50% di questi operatori a causa dei disagi lavorativi e dell’usura dovuta alla professione hanno limitazioni funzionali? E’ vero o non è vero che l’azienda ospedaliera da anni opera con forti carenze di organico in tutte le professioni sanitarie e amministrative? Visto che il concorso per infermieri si è concluso ad aprile ed è durato 18 mesi e ad oggi non c’è stata nemmeno una assunzione, Lei veramente pensa di poter assumere il personale socio sanitario entro l ‘anno visto che ancora a fronte di migliaia di domande non si sono ancora fatte le preselezioni ne costituite le Commissioni? In questa azienda (salvo il periodo Covid per ovvi motivi) è uso utilizzare le assistenze private notturne, una prassi indecorosa sia sul piano morale che sul piano sostanziale, visto che i costi sono a completo carico delle famiglie. Per ovviare a questo problema, inviso anche agli operatori sanitari, bisogna aumentare il personale Oss ma le 25 assunzioni annunciate sono assolutamente insufficienti a coprire tutti i reparti interessati (Medicine, Ortopedie, Geriatrie, Chirurgie). Se la sente lei, direttore, di assumersi l‘impegno di fronte alla cittadinanza a lavorare affinché la nostra azienda nel futuro garantisca ai cittadini anche questo delicato servizio?”.

Le risposte. Chiarelli replica: “La direzione dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni ci tiene a chiarire quanto segue: attualmente l’organico di Operatori Socio Sanitari (OSS) presso l’Azienda Ospedaliera di Terni è di 138 unità strutturate (di cui 131 a tempo indeterminato), a cui si aggiungono 10 unità in somministrazione lavoro e 20 unità della Protezione Civile.

Con la considerevole diminuzione dei pazienti Covid e la conseguente rimodulazione dei reparti di degenza, sono state potenziate tutte le Unità Operative, al fine di consentire la fruizione delle ferie estive da parte del personale dipendente di detto profilo professionale.

Inoltre, il piano assunzionale prevede, entro il 31/12/2021, l’incremento ulteriore di 25 unità e detto fabbisogno verrà esaurito con il concorso pubblico regionale di cui l’Azienda USL Umbria1 è capofila e al quale questa azienda ospedaliera ha aderito.

È di difficile comprensione il fatto che le osservazioni riguardo la carenza di personale OSS siano state formulate e condivise anche da chi presta servizio presso questa azienda e che, come tale avrebbe dovuto sapere che nel 2017 è stato indetto un concorso pubblico per OSS, che sono pervenute circa 10.000 domande di partecipazione e che detta procedura non è stata mai espletata dalle precedenti amministrazioni e sospesa nel 2019. Ovviamente avrebbe dovuto già conoscere quanto appena descritto.

Si informa inoltre che tutte le unità operative, aperte nuovamente dopo il decremento della pandemia, non sono state, né saranno, per la prima volta nella storia dell’ospedale di Terni, chiuse per il periodo estivo”