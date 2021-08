Terni, scompare dalla comunità che la ospita, diciassettenne ritrovata nella notte

TERNI– Un pomeriggio ed una sera nella preoccupazione. Poi il sollievo, nella notte, quando è arrivata la notizia del ritrovamento dal parte dei Carabinieri.

Asia Basilici, 17 anni, si era allontanata dalla he la ospita, a Terni, e che alterna con l’abitazione familiare che si trova nella zona di Campitello. A denunciarne la scomparsa alle forze dell’ordine è stata la madre Francesca che ha lanciato subito l’appello sottolineando come già in passato la ragazza aveva fatto perdere le proprie tracce. Ad aumentare la paura anche il fatto che dalle 18 di venerdì, momento della scomparsa, il suo cellulare non era più raggiungibile.

Nella notte fra venerdì e sabato, la ragazza è stata ritrovata dai carabinieri. Era a Roma – in buone condizioni di salute – ed è lì che la madre l’ha raggiunta, riportandola con sé a Terni. Per il classico lieto fine.