Terni, scende in strada e prende a calci le automobili

TERNI- Un video diffuso sui social ha mostrato l’episodio incredibile che si è verificato nel pomeriggio di venerdì in via Campomicciolo. Un uomo, probabilmente sotto l’effetto dell’alcol, si è recato in strada cominciando a prendere a calci le automobili in fila e quelle ferme.

Addirittura, in un caso, è caduto davanti ad una macchina, che è stata costretta a fermarsi per non investirlo. L’uomo si è poi rialzato, ma ha continuato visibilmente a barcollare. Alcune automobili lo hanno schivato, altri non ci sono riusciti. L’uomo è stato fermato, dopo che la scena si è svolta sotto gli occhi dei passanti, dalle forze dell’ordine.