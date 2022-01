Terni, scattano indagini dei carabinieri su auto in fiamme ad Alviano

TERNI – Sono in corso indagini dei carabinieri sull’incendio che nella notte ha coinvolto un’ auto lungo la strada provinciale 11, ad Alviano scalo. Giunti sul posto dopo la segnalazione di un passante, i vigili del fuoco di Amelia hanno trovato il mezzo completamente avvolto dalle fiamme, e con la parte posteriore dell’ auto fuori dalla sede stradale in un canale di scolo adiacente. Considerata la situazione, hanno quindi perlustrato tutta la zona limitrofa in cerca di eventuali occupanti, ma con esito negativo. Sono quindi stati allertati i militari dell’ Arma per cercare l’ eventuale proprietario e far luce sull’accaduto.