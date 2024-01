TERNI – Blitz antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Terni, Compagnia di Terni con la Sezione operativa, le stazioni di Terni e Ferentillo e i carabinieri forestali di Terni, e il supporto di unità cinofile dell’Arma, nei boschi a ridosso dell’abitato di Cesi. All’alba di venerdì i militari sono entrati in azione per bloccare gli spacciatori che utilizzano la zona, in particolare i boschi in località San Biagio, per nascondersi e condurre l’attività di spaccio di droga lontani da occhi indiscreti. Nel corso delle attività, oltre a scoprire alcuni bivacchi, i carabinieri avrebbero anche sequestrato stupefacenti. La situazione della zona era stata segnalata anche in passato dai residenti, esasperati dal continuo viavai di clienti e pusher a ridosso delle proprie abitazioni.