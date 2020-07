Terni, scappa dalla casa di riposo a 95 anni: “Volevo andare da mio figlio”

TERNI – E’ stata ritrovata dagli agenti di polizia dopo poche ore di fuga la donna di 95 anni che era scappata mercoledì mattina da una casa di riposo di Terni. La donna è stata avvistata e raggiunta dagli agenti alla prima periferia della città ed è risultata in discrete condizioni malgrado le elevate temperature e la camminata. Subito è stato contattato il personale della casa di riposo che aveva informato della scomparsa le autorità e che altrettanto rapidamente si era messo alla ricerca della novantacinquenne. L’anziana ai poliziotti ha spiegato di aver lasciato la struttura in cui alloggia con l’intenzione di tornare a casa sua per stare con suo figlio.