Terni, sbandano e finiscono con l’auto nella scarpata: illesi

TERNI – Paura ed apprensione nella serata di venerdì in zona San Carlo. Lungo la Flaminia due giovani, a bordo di un’Audi TT, per cause ancora da chiarire sono finiti dentro una scarpata. Il conducente ha infatti perso il controllo del mezzo che ha sbandato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i quali si sono adoperati per il recupero del mezzo. Operazioni molto delicate poiché è stato necessario utilizzare un’autogrù. Fortunatamente nessuna conseguenza fisica per i ragazzi ma solo tanto spavento.