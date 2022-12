Trevi, sbanda e finisce nel fiume: si salva salendo sul tettino dell’auto

TREVI – Un uomo, venerdì mattina, è andata fuori strada cadendo, dopo alcuni metri di volo, nel Teverone in località Casco dell’Acqua. Il conducente, di cui al momento non si conoscono le generalità, si è messo in salvo salendo sul tettino dell’auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Foligno che hanno recuperato la persona e poi chiesto l’intervento dell’autogru da Perugia, con cui si è proceduto a estrarre dalle acque del Teverone il Suv. Sul posto è intervenuto anche per il personale del 118 per controllare il conducente, rimasto vigile durante tutte le operazioni di soccorso.