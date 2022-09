Terni, sassi contro un bar, i passati ed un auto in transito: era recidivo

TERNI – Giovedì sera in viale Cesare Battisti un uomo ha dato in escandescenze tirando sassi contro la vetrina di un bar, ai passanti e alle auto in transito, nello specifico un’auto con a bordo una coppia di coniugi. Una situazione che ha creato panico, complicata anche dal tentativo di aggressione di un passante in bici.

Secondo quanto emerge si tratta di un soggetto recidivo, lo stesso ventottenne tunisino che lo stesso marzo aveva creato il panico e causato diversi danni all’interno della farmacia Bianchi, sempre in via Battisti. Il conducente dell’auto è riuscito a bloccare il giovane ma un altro ha ricevuto una sassata al petto ed una dona ha accusato un lieve malore. Sono intervenuti i Carabinieri e lo hanno portato via.