Terni, San Valentino sul tema del lavoro: incontri con Bentivogli e il giornalista Riccardi

TERNI – San Valentino e la sua città: il lavoro, la famiglia, l’amore” è il tema delle celebrazioni diocesane in onore del patrono della città e della diocesi san Valentino, presentate questa mattina da mons. Giuseppe Piemontese vescovo di Terni-Narni-Amelia, da don Matteo Antonelli direttore del servizio di Pastorale Giovanile diocesano e vicario episcopale per il laicato, da padre Johnson Perumittath parroco di San Valentino a Terni.

“Celebriamo la festa di san Valentino in tempo di pandemia – ha detto il vescovo – in parte mancherà la solennità usuale ed esteriore, e non avranno luogo le tante manifestazioni civili e popolari, che solitamente si accompagnano alla festa per evitare assembramenti. Del resto l’elevato numero di malati e di morti non ci consente di girare la faccia dall’altra parte o di far finta di nulla. Molti sono colpiti da sofferenze e lutti e tutti condividiamo il dolore di tanti concittadini, o addirittura siamo stati segnati nelle nostre stesse famiglie. Le stesse gravi ristrettezze sociali ed economiche, causate dalla pandemia, suggeriscono parsimonia e non consentono baldorie e manifestazioni di piazza. E tuttavia la festa del santo patrono, quest’anno può essere vissuta in un clima di più piena spiritualità, di sincera devozione e di prolungata preghiera. Una preghiera che vuole invocare l’intercessione del Santo per ottenere salute per i malati, conforto ai sofferenti, rinnovo degli stili di vita, la pace in Italia e nel mondo, lavoro onesto per i disoccupati, futuro per i giovani, solidità dell’amore degli innamorati, benessere per tutti”

Il ricordo e il tema. Il Vescovo ha spiegato come quest’anno la festa parte dal ricordo del quarantennale della visita dell’allora Papa Wojtila, oggi San Giovanni Paolo II alle acciaierie di Terni. Anche per questo, il tema sarà il lavoro. Una proposta coordinata dall’Azione Cattolica che intende avere l’apporto e il coinvolgimento del mondo del lavoro, le parti sociali e tutti i cittadini.

Il programma religioso Le spoglie del Santo arriveranno in Duomo in forma privata la mattina di sabato 6 febbraio, con il giorno seguente alle 10 nel quale si svolgerà il Pontificale in Cattedrale, al termine della quale il Santo tornerà in Basilica in forma privata, lungo le vie della città, alla presenza del sindaco Latini. Festa della promessa alle 17 di Sabato 13, mentre il giorno di San Valentino come sempre messa solenne in Cattedrale alle 11 ed altre messe alle 7; 9.; 16.30; 19. Festa delle nozze d’argento il 21 Febbraio alle 11, festa delle nozze d’oro il 28 alle 11.

Le conferenze Sabato 6 alle 16 Video conferenza in preparazione alla Giornata per la vita, sul tema: La vita umana da tutelare sempre. Lunedì 8 alle 17 Lectio magistralis on-line sul tema: Il lavoro in una prospettiva di sviluppo solidale, secondo l’enciclica “Fratelli tutti”. Relatore: Francesco Riccardi, capo redattore di Avvenire, per l’Italia centrale. Venerdì 19 febbraio ore 17.30 – In diretta streaming dialogo su: Un futuro di nome città. L’architetto. Francesco Andreani intervista Valerio Palmieri dell’Università Roma Tre. Sabato 20 febbraio Ore 18 – In diretta streaming: Descrizione della Basilica di San Valentino dal punto di vista storico-artistico, a cura della prof.ssa Maria Laura Moroni ed Elisabetta Fidenzi. Venerdi 5 marzo alle 18 – In diretta streaming: La Basilica di San Valentino. La confessione e l’opera di frate Lucas De La Haye per la Basilica ternana a cura della professoressa Maria Laura Moroni. Venerdì 14 maggio Ore 17.30 – In diretta streaming dialogo su: Chiesa cattolica, mercato, democrazia. Giorgio Armillei intervista Flavio Felice, Università Lateranense.

Altri eventi. Previsti anche altri eventi, fra questi alcuni film a cura dell’Istess e musicali. Gli eventi on line saranno trasmessi sulla pagina Facebook della Diocesi di Terni-Narni-Amelia, sul canale Youtube della Diocesi di Terni-Narni-Amelia, sul sito web della Diocesi, sulle altre piattaforme e social media che saranno utilizzati per i diversi incontri e manifestazioni