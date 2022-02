Terni, San Valentino, il vescovo Soddu: “Chi si affida a Dio è come una pianta su radici solide”

TERNI – Celebrata solennemente domenica nella Cattedrale di Terni la festa diocesana di San Valentino, con il solenne pontificale presieduto dal vescovo Francesco Antonio Soddu, concelebrato dai vicari foranei ed episcopali, alla presenza del sindaco Leonardo Latini, del prefetto Emilio Dario Sensi, della presidente delle Regione Donatella Tesei, della presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza, del questore Bruno Failla, senatrice Valeria Alessandrini e dell’onorevole Raffaele Nevi, degli assessori del Comune di Terni, delle autorità militari, assessori e consiglieri regionali dell’Umbria, dei sindaci dei Comuni del comprensorio diocesano, dei rappresentanti delle associazioni e movimenti della Diocesi.

Durante il pontificale il sindaco Leonardo Latini ha acceso la lampada votiva e pronuciato l’atto di affidamento della città al Santo Patrono, segno di devozione e della disponibilità degli amministratori pubblici ad essere attenti ai bisogni della comunità e a promuovere con onestà e saggezza ciò che giova al bene comune. La festa del patrono della città di Terni, San Valentino è per la comunità cittadina un’occasione per riflettere sull’identità della città alla luce della testimonianza di san Valentino che ha plasmato cristianamente la città di Terni durante il suo lungo ministero episcopale, come maestro, padre dei poveri e dei giovani innamorati, di custode dell’amore.

Terminato il pontificale, la processione cittadina ha accompagnato l’urna del santo per il rientro nella basilica di San Valentino, lungo le vie della città, passando davanti al palazzo Comunale, la chiesa del Sacro Cuore a città Giardino e quella di Santa Maria del Carmelo, fino al colle dove si trova la chiesa che custodisce le reliquie e la memoria del Santo. Sul sagrato c’è stato il saluto del presidente dell’Azione Cattolica diocesana Luca Diotallevi e la benedizione finale del vescovo Piemontese. L’urna è stata quindi riposta all’interno della basilica alla venerazione dei fedeli.

Le parole del vescovo

“La persona che confida nel Signore – ha dichiarato il vescovo – è come un albero piantato lungo corsi d’acqua, le cui radici non seccano mai e la cui vitalità è sempre garantita (…). Ma soprattutto la Parola di Dio ci illumina e ci insegna che le situazioni di maledizione, di povertà, di disagio, di squilibrio sono causate proprio dal fatto che l’uomo confida in se stesso a prescindere da Dio. Papa Francesco nella enciclica Fratelli tutti ha dei passaggi straordinari in merito; per tutti cito il seguente: (107) ‘Ogni essere umano ha diritto a vivere con dignità e a svilupparsi integralmente, e nessun Paese può negare tale diritto fondamentale…Quando questo principio elementare non è salvaguardato, non c’è futuro né per la fraternità né per la sopravvivenza dell’umanità’. D’altra parte i guai pronunciati dal Signore sono un ammonimento affinché nel presente storico di ogni epoca, per noi oggi, si possa attuare la stessa dinamica di Dio, ossia mettersi dalla parte dei poveri ed essere con loro solidali. E, come insegna Papa Francesco, eliminare ogni stato di ineguaglianza e squilibrio”.