Terni, sabato i funerali di Vasco Schiera: raccolta fondi per un corso di pugilato

TERNI – Sabato 15 gennaio presso la chiesa di Sant’Antonio si svolgeranno i funerali di Vasco Schiarea, il trentottenne pugile deceduto lunedì per un malore mentre si trovava nella palestra dell’Accademia Pugilistica Ternana, per la quale lavorava in amministrazione. Dopo i funerali, fanno sapere gli amici, seguirà un brindisi alle 19 al Fat Art Club per dire addio a questo grande uomo “dalla corazza di piombo ed il cuore d’oro”.

Raccolta fondi A questo proposito, è partita una raccolta fondi da donare alla famiglia. Parte del ricavato sarà utilizzato per istituire un corso di pugilato intitolato alla sua memoria. Commovente il ricordo degli amici: “Vasco era un pugile, un comico e un artista. Un guerriero, uno di quelli che la vita se la prendono di petto e a testa alta, sbagliando e andando avanti con quel romanticismo che solo i veri grandi sanno avere negli occhi. La vita aveva provato a metterlo al tappeto diverse volte, non c’era mai riuscita, nemmeno nelle situazioni più difficili. Ha voluto lasciarci lunedì scorso, Vasco, nel luogo più sacro che conosceva, la sua palestra, dove allenava alla sua maniera, combinando arte e tecnica, citazioni anni ‘90 e sudore”. Alla Terni non resta altro che ricordare uno dei suoi figli.