Terni, ruba denaro a un’anziana dal tabaccaio: denunciato un anziano

TERNI – I carabinieri del comando stazione di Collescipoli hanno deferito in stato di libertà un 75enne romano, pensionato e già noto alle forze dell’ordine , per il reato di ‘furto aggravato’ ai danni di una donna di 85 anni ternana, anche lei pensionata. Il furto lo scorso 14 luglio: l’anziano, all’interno di una tabaccheria di Collescipoli, approfittando di un momento di distrazione della donna, che era intenta a pagare delle bollette, si impossessava di una scatola di cartone poggiata sul bancone all’interno della quale la parte offesa custodiva il proprio denaro, pari a circa 600 euro in contanti. L’uomo, appena è stato individuato dai carabinieri, dopo aver ammesso le proprie responsabilità, ha risarcito la vittima dell’intera somma.