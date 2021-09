Terni, rock, swing, latino e i Daje Gas per l’edizione 2021 di Braciami

TERNI – Pronti, partenza e via per “Braciami Festival” che sarà ospitato da giovedì 9 al domenica 12 settembre nel parco di piscine dello Stadio. Oltre alla buona cucina anche spettacoli, piano bar esibizioni e dj set dalle ore 19.00 alle 1.00

Il programma Il sipario si alzerà alle 19 di giovedì 9 settembre quando si accenderanno le griglie del food village con l’angolo della carne alla brace, gli hamburger. Si potranno gustare anche tante altre specialità come i primi piatti umbri, i fritti, la pizza al testo, i prodotti a km 0 di Vivo Green, il miele della Valnerina. Spazio anche all’angolo dei dolci dove se ne potranno assaggiare particolari e classici. Tutti i giorni fino alle 1 di notte buona cucina e musica.

La prima serata della kermesse di giovedì 9 settembre verrà aperta dalle performance di Piscine dello Stadio con esibizioni di danza classica, moderna e balli caraibici. La serata proseguirà con il concerto del trio Daje Gas.

Anche la serata di venerdì 10 settembre sarà ricca di spettacoli per tutti i gusti e tutte le età. Si inizierà sempre con la danza, per proseguire con un doppio concerto: la musica swing con il trio “Le signorine Buonasera” e le leggende del rock italiano con la band Rockitaly. Per gli amanti del latino americano ci sarà la musica di dj Pablito accompagnata dalle esibizioni di salsa, bachaca e merengue della scuola Banda Loca.

Sabato 11 settembre si animerà di tantissimi e coinvolgenti appuntamenti. La serata musicali si aprirà con la musica del grande Vasco Rossi con i “Doppio Senso cover band”, mentre la notte si illuminerà con performance che daranno vita a spettacoli aerei e a terra, giochi con il fuoco e dj set music “By Big Bad”.

Per il gran finale di domenica 12 settembre verrà affidato a professionisti del mondo dello spettacolo che animeranno la serata con esibizioni uniche e i grandi classici italiani. Per l’occasione lo spettatore potrà fare un lungo viaggio negli anni Settanta ed Ottanta con la band “The Strangers”. Il sipario di Braciami Festival calerà con il trio PopVipe con le melodie più famose e conosciute.

Il divertimento non sarà solo per gli adulti, ma anche per i bambini che avranno a disposizione uno spazio con il parco giochi ed attrattive varie.

La manifestazione è organizzata nel pieno rispetto delle normative Covid e si ricorda che l’ingresso è consentito soltanto a coloro che sono muniti di green pass.