Terni, ritrovata la bici elettrica rubata al sindaco: denunciate due persone

TERNI – I carabinieri del comando stazione di Terni sono riusciti a rintracciare la bicicletta elettrica rubata al sindaco Leonardo Latini, lo scorso 14 settembre, sotto Palazzo Spada. L’autore del furto è stato deferito in stato di libertà per furto aggravato, mentre l’uomo trovato in possesso del mezzo dovrà rispondere del reato di ricettazione. Le ricerche della bici elettrica si erano indirizzate, nei giorni successivi al furto, su un 27enne ternano, già noto alle forze dell’ordine e alle cronache per plurimi precedenti sia nel campo dei reati contro il patrimonio ma anche per quelli contro la persona.

Le indagini

Dopo aver visionato numerose riprese delle telecamere sparse sull’intero territorio comunale nel periodo di interesse, i militari notavano, in un breve fotogramma, il giovane a bordo della bici appena rubata. Il ragazzo risultava irrintracciabile in città poiché arrestato il giorno successivo al furto dai carabinieri della caserma di Otricoli e quindi detenuto presso la Casa Circondariale di Terni, dove sta scontando una pena detentiva per altri reati commesse in precedenza. Dopo ulteriori indagini, la sera del 29 settembre scorso, i carabinieri hanno rintracciato in viale dello Stadio un uomo 36enne, di origini campane ma da tempo residente in questo capoluogo, il quale ammetteva di essere in possesso del mezzo, che teneva nascosto in un locale nei pressi delle Piscine dello Stadio. Denunciato dovrà rispondere del reato di ricettazione. Il mezzo è stato quindi riconsegnato al sindaco Latini che ha ringraziato i carabinieri.