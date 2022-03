Terni, ristrutturano ristorante e abbandonano 50 sacchi di rifiuti speciali: artigiano edile nei guai

TERNI – Cinquanta sacchi neri di plastica contenenti 4 metri cubi complessivi di rifiuti, perlopiù materiale di costruzione e demolizione, sono stati rinvenuti a Terni in strada di San Martino, già in passato luogo di sversamenti illeciti di immondizia. L’esame dei rifiuti ha condotto gli inquirenti in ristoranti cinesi della città ubicati nei pressi di strade pavimentate a sampietrini, data la presenza di bacchette orientali, frammenti di carta di particolare forma a cuore e un blocchetto di leucitite utilizzato per la realizzazione del lastricato stradale di tipo sampietrino. Durante un controllo in un ristorante cinese in corso di ristrutturazione situato nel centro città è stata così individuata la provenienza di quei sacchi di rifiuti.