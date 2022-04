Rissa in campo a un torneo di ragazzini: allenatore umbro rischia di perdere un rene

GABICCE MARE – Doveva essere un torneo di calcio tra poco più che bambini per la categoria esordienti. Invece nel giorni di Pasqua, la partita a Gabicce Mare tra Accademia Calcio Asd Terni e la Polisportiva Ponte di Nona di Roma si è trasformata in una follia durata dieci minuti, col padre di un 12enne romano che irrompe in campo dopo un contrasto di gioco in cui era coinvolto il figlio, si dirige verso l’ allenatore ternano Francesco Latini ,di 33 anni, di professione impiegato, che aveva ripreso i bambini invitandoli alla calma, lo colpisce con un pugno in faccia, e una volta a terra, lo torna a colpire con un calcio alla schiena, provocandogli una lesione ad un rene.