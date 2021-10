Terni, rissa fra minorenni: quattro contro uno, lo pestano a sangue

TERNI – Il ritornello della sicurezza ormai non regge più. Altrimenti come giustificare l’ennesimo sabato di violenza in città. Un minorenne, di 16 anni, è stato picchiato da altri quattro giovanissimi, anch’essi minori, all’apice di una rissa scoppiata nella sera di sabato a Terni, in piazza Dalmazia.

A quanto sembra l’adolescente avrebbe incontrato in centro gli altri ragazzi e da lì sarebbe scoppiata una discussione, un inseguimento per le vie del centro tra Porta Sant’Angelo, Largo Ottaviani e piazza Dalmazia, poi sfociate in calci e pugni, fino a farlo sanguinare dal naso. Il gruppetto di aggressori è poi fuggito mentre le forze dell’ordine si stavano portando in zona. Sul posto sono intervenute diverse volanti e un mezzo di soccorso del 118. Il ragazzo non sarebbe comunque grave, ci sarebbero diversi testimoni e gli occhi elettronici delle telecamere di videosorveglianza