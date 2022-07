Terni, rissa fra cani: rottweiler sbrana la zampa ad un husky, ferita la proprietaria

TERNI – Momenti di paura nella sera del 6 Luglio a Borgo Bovio. All’interno di un condominio, per cause ancora da accertare, un cane – precisamente un rottweiler maschio ha azzannato la zampa di un husky femmina fino a spezzargliela. Anche la ragazza proprietaria dell’husky è rimasta ferita nel tentativo di sottrarre il suo cane dalla furia dell’altro animale.

In pochi minuti il pianerottolo del palazzo si è riempito di sangue e subito sono arrivati gli altri inquilini e tanta gente che sentendo le urla si è riversata in strada. Nel frattempo sono intervenuti i Carabinieri, poi il 118. L’husky stato trasportato in una clinica veterinaria a Borgo Rivo, è stata sedata, le è stata riscontrata la frattura di una zampa e nelle prossime ore sarà sottoposta a intervento chirurgico. La proprietaria è stata accompagnata al pronto soccorso. Per adesso la ricostruzione dei fatti appare complicata perchè nessuno dei presenti avrebbe visto chiaramente la causa scatenante.