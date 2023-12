Terni, rifiuta matrimonio combinato e viene aggredito brutalmente

TERNI – Brutale aggressione in piazza Solferino. Secondo il quotidiano Il Messaggero che riporta la notizia un quarantenne mentre si scattava dei selfie sarebbe stato aggredito alle spalle da tre uomini che volevano punirlo per aver rifiutato un matrimonio combinato. A quanto si apprende l’uomo, in più occasioni, avrebbe detto rifiutato l’unione con una sua connazionale, che nemmeno conosce. Per convincerlo a sposarla gli sarebbero stati offerti anche 30mila euro che l’uomo avrebbe rifiutato. L’uomo, secondo la ricostruzione del quotidiano, sarebbe stato colpito alle spalle da tre uomini e minacciato di morte. Gli aggressori dopo il pestaggio si sono dileguati la vittima è stata soccorso dal 118 e ha raccontato tutto alle forze dell’ordine, che ora indagano su quanto accaduto.