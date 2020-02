Il viceministro Cancelleri arriva in visita al cantiere della Terni-Rieti: “Entro agosto fine dei lavori”

TERNI – Il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancelleri ha visitato, giovedì mattina, al confine fra Umbria e Lazio il cantiere della superstrada Terni-Rieti. E l’annuncio è che i lavori ripartiranno.Nel dettaglio si tratta di completare gli ultimi 3 chilometri degli 11 previsti per il collegamento e in particolare il ponte “Velino” che si trova sul versante umbro dell’arteria. I lavori al viadotto erano stati interrotti nel 2017 a seguito del fallimento della ditta incaricata dell’opera.

Nell’ottobre scorso, l’impegno di Governo e Anas a sbloccare il cantiere, che adesso è stato affidato all’azienda che già sta lavorando per la chiusura del tratto laziale. “Contiamo di concludere l’opera principale entro agosto 2020 e quindi permettere la sua fruibilità ed entro l’anno tutte le altre opere collegate”, ha detto Raffaele Celia, responsabile per le nuove costruzioni Anas per il centro-nord Italia.

Fine della vergogna. “Con la ripresa dei lavori mettiamo fine a una grande vergogna del nostro Paese”: ha spiegato il viceministro ribadendo che “l’opera sarà terminata entro l’agosto prossimo”, rimarcando che “le Istituzioni in questi casi mostrano tutta la loro credibilità”. Cancelleri ha ricordato l’impegno preso dal governo nell’ottobre scorso e “oggi siamo qui a dare il via ai lavori. Questo – ha aggiunto – è stato possibile anche grazie alla disponibilità di Anas e della ditta che concluderà l’infrastruttura organicamente con il tratto laziale dove è già impegnata”.

Terni- Civitavecchia “Ho appreso stamani da Anas che sarebbe stato realizzato un nuovo progetto che permetterebbe il completamento della Terni-Civitavecchia”. A dirlo, come riporta l’Ansa è l’assessore regionale dell’Umbria, Enrico Melasecche, a margine del sopralluogo al cantiere della superstrada Terni-Rieti. “Si tratterebbe di un tracciato che metterebbe tutti d’accordo, comprese le associazioni ambientaliste, in quanto permetterebbe di bypassare Monte Romano e arrivare direttamente a Civitavecchia – ha spiegato l’assessore – Per l’Umbria, il Ternano in particolare, ma anche per il Reatino si tratta di un collegamento di fondamentale importanza”. L’assessore ha ricordato che nel porto laziale già esiste un molo delle Acciaierie di Terni e ha evidenziato come i “croceristi che ogni fanno tappa a Civitavecchia possano poi spingersi con facilità fino al nostro territorio per ammirare le nostre bellezze storico-artistiche e ambientali come la cascata delle Marmore”. Melasecche ha anche espresso soddisfazione per la ripresa dei lavori sulla Terni-Rieti e si auspica un miglioramento della Flaminia tra Terni e Spoleto: “Non è plausibile pensare di continuare su quello che era il tracciato degli antichi romani”.