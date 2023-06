Terni ricorda i 79 anni dalla Liberazione, Bandecchi: “Quella era la parte giusta”

TERNI – IL sindaco Bandecchi ha preso parte alla cerimonia in ricordo dei 79 anni dalla liberazione di Terni dal Nazifascismo, a cura dell’Anpi. Il Comune ha deposto una corona di fiori, con onore ai Caduti in piazza della Repubblica. La cerimonia ha previsto poi una breve prolusione dello storico Angelo Bitti e a seguire la deposizione di corone presso la lapide che ricorda Aspromonte Luzzi e presso la rotonda Alfredo Filipponi.

“Momenti come questi – ha detto Bandecchi – servono a ricordare come non debbano più esserci carri di bestiame carichi di uomini. Onore a questi uomini, che sono qui anche nel ricordo di quelli che non ci sono più. Chi ha combattuto per la liberà della Nazione, lo ha fatto dalla parte giusta. La storia è semplice e bisogna avere il coraggio di ricordarla in maniera concreta”.