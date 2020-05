Riapre a Terni la mostra di Warhol: prenotazione, operativa la bct

TERNI – Era rimasta aperta un solo giorno, quello dell’inaugurazione a Palazzo Primavera, poi lo stop, dovuto al decreto governativo che aveva chiuso l’Italia per l’emergenza Covid 19, la mostra ‘Andy Warhol in the city’ a Terni, riapre sabato 30 maggio. Biblioteca comunale di piazza della Repubblica invece già operativa, ma in modalità ridotta. Riapre i battenti sabato 30 maggio a partire dalle ore 10.30 la mostra di Andy Warhol, con rilevanti novità: l’inserimento nelle sale di nuove opere uniche su tela, arrivate eccezionalmente nel frattempo da collezionisti americani, mai esposte prima in Italia; la prenotazione consigliata per regolare l’afflusso del pubblico in base alle normative vigenti in materia di prevenzione al Coronavirus; e la durata ampliata rispetto a quella originaria. La Pubbliwork Eventi, che organizza l’esposizione in collaborazione con l’associazione nazionale ‘New Factory Art’ (realtà a cui aderiscono numerosi collezionisti italiani e appunto statunitensi sul tema ‘Pop Art’), grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale è riuscita infatti a poter usufruire dei locali di Palazzo di Primavera di via Giordano Bruno, fino al 9 agosto. Ben dieci giorni di apertura in più rispetto alla durata iniziale, che avrebbe abbracciato i mesi di marzo e aprile. Si è pensato, infatti, auspicando il graduale ritorno alla normalità in termini di turismo, di offrire una ulteriore possibilità agli appassionati di Andy Warhol e non solo, approfittando anche dei mesi estivi e del periodo di ferie. Con un ritorno per la città che sarà sicuramente importante.

La mostra Le 150 opere esposte, rimaste cristallizzate per due mesi e mezzo, e quelle aggiunte durante i due mesi di sospensione della mostra, potranno essere dunque ammirate in tutta la loro bellezza con l’allestimento pressoché invariato. Confermati anche gli spazi dedicati alla Pop Art emergente a firma Pier Giuseppe Pesce, Lucrezia Di Canio e Mark Kostabi. L’organizzazione ha ovviamente posto in essere le opportune misure di prevenzione alla diffusione del Coronavirus, come da normativa vigente e per questo saranno garantiti ingressi regolamentati con l’invito al pubblico di segnalare preferibilmente la propria visita prenotandola sul sito internet, con l’indicazione di data e orario. Accesso consentito anche a chi non dovesse essersi prenotato, ma eventualmente scaglionato in base alla capienza massima per stanza espositiva. Garantiti, inoltre, il controllo del rispetto delle distanze e le opportune misure di sanificazione. Ulteriori informazioni, anche su orari, biglietti e giorni di apertura, sono reperibili al medesimo indirizzo web o al 340.8115727.

Bct Riaperte già da lunedì le porte della biblioteca comunale di Terni, in modalità ridotta e all’insegna della massima prudenza e della sicurezza. Attivi soltanto i servizi di prestito e restituzione e, nell’eventualità di eccezionali motivi di studio e ricerca, quello di riproduzione parziale di documenti in consultazione non ammessi al prestito. Cambiano, in conseguenza delle misure di sicurezza imposte dall’emergenza Covid-19, anche le modalità di ingresso. Per il momento non è possibile accedere ai piani superiori. Gli orari di ingresso sono: dal lunedì al venerdì ore 9-12.30; martedì dalle ore 15 alle 17.30. Si potrà entrare da piazza della Repubblica, una sola persona per volta munita di tessera di iscrizione o documento di identità. L’uscita è prevista dalla porta che affaccia su piazza Solferino (Piazza delle bambine e dei bambini). Sarà obbligatorio entrare in Bct con guanti e mascherina. Inoltre, al momento dell’ingresso,un operatore della biblioteca controllerà la temperatura corporea mediante termoscanner e qualora risultasse superiore a 37.5 non sarà consentito accedere. Le operazioni di prestito e restituzione vengono effettuate solo al piano terra, nello spazio della reception e della chiostrina. Per il prestito, non potendo accedere alle sale e agli scaffali, le operazioni di richiesta potranno avvenire sia da remoto attraverso il catalogo online o tramite linea telefonica dedicata: 0744 549052 oppure scrivendo all’indirizzo mail: bctinfocataloghi@comune.terni.it.

Libri Per ciò che concerne la restituzione, la Direzione della biblioteca ricorda che i materiali presi in prestito prima dell’emergenza Covid-19, possono essere consegnati entro il 31 luglio 2020 senza incorrere ad alcuna sanzione. “Un primo passo verso la normalità, commenta l’assessore alla cultura del comune di Terni Andrea Giuli. Si tratta – evidenzia – di una parziale riapertura alla quale, se tutto andrà bene, ne seguiranno in successione altre, progressive. Un grazie particolare alla dottoressa Franca Nesta e ai dipendenti della biblioteca per questo riavvio”. Per ulteriori e specifiche informazioni www.bct.comune.terni.it.