Terni, rettile nel centro idrico di Pacce, provoca blocco elettrico

TERNI– A causa di un rettile infiltrato all’interno della cabina elettrica del centro idrico di Pacce, in zona Collestatte, è saltato un trasformatore che ha causato il blocco elettrico della cabina.

I pozzi sono attualmente fuori esercizio, tranne due alimentati con gruppo elettrogeno. Per regolare l’esercizio e assicurare l’alimentazione alla città di Terni si è proceduto con la limitazione dell’erogazione verso Piediluco Collestatte e Torre Orsina.

Potrebbero dunque verificarsi disservizi in queste località. I tecnici di Asm elettrico ed idrico sono stati allertati dal telecontrollo e si conta riprendere l’esercizio in circa due ore considerando che per la distanza del centro idrico servirà del tempo per rimettere a pieno carico le tubazioni ed evitare rotture”.