Terni, rapina a mano armata alla farmacia di via Mola di Bernardo

TERNI – Rapina a mano armata venerdì pomeriggio alla farmacia comunale di Terni in via Mola di Bernardo. Il rapinatore sarebbe, secondo quanto descritto, magro, basso ed in possesso di una pistola, con un cappello calzato a coprirne in parte in volto. Si è introdotto minacciando la farmacista, sottraendo il contenitore coi soldi dalla cassa e fuggendo a piedi.

Il suo bottino di aggirerebbe sui 600 euro. La Polizia, si è recata sul posto per i primi rilievi del caso: in particolare ci si starebbe accertando se il ladro fosse munito di una bicicletta. L’assenza di telecamere però rende complessi altri rilievi. Non si registrano feriti né atti di violenza nei confronti dell’addetta rapinata né di altri.