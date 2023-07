Terni, rapina a un ventunenne per debiti di droga: due in manette

TERNI – Sono stati arrestati i due presunti autori di una rapina, risalente ai primi di aprile, avvenuta a Terni ai danni di un 21enne romeno per debiti di droga. La vittima aveva raccontato ai carabinieri di aver acquistato della droga da due cittadini stranieri, un 28enne iracheno e un 25enne libico, ma senza pagarla. Per questo, ha raccontato il 21enne, i due gli avevano rubato il cellulare di proprietà della fidanzata. A seguito delle indagini, i militari sono riusciti ad identificare gli autori della rapina. Dalla perquisizione domiciliare, nella casa del 28enne, i carabinieri hanno ritrovato il cellulare della vittima ma anche due chilogrammi di hashish, motivo per il quale l’uomo è stato arrestato qualche settimana fa, in flagranza di reato per spaccio.

Se questo del cellulare A seguito del sequestro del cellulare, prova inconfutabile della rapina, il Magistrato titolare dell’indagine ha chiesto ed ottenuto a carico dei due autori un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Terni venerdì scorso. L’ordinanza è stata eseguita nella mattinata di sabato ed i due rapinatori, il 28enne iracheno (già ai domiciliari dopo l’arresto per droga) ed un 25enne libico, con svariati precedenti penali, sono stati arrestati e portati alla Casa Circondariale di Terni.