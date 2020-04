Terni, ragazzino cade dal muro di cinta del parco Ciaurro: è in gravi condizioni

TERNI – Mercoledì mattina è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni il ragazzino di 12 anni che è precipitato dal muro di cinta del parco Ciaurro dopo un volo di quasi sei metri. Sono stati alcuni passanti, che si trovavano nei pressi dei giardini pubblici della Passeggiata, a notare la scena e a dare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. La dinamica dell’accaduto è ancora in corso di accertamento. I Vigili del fuoco hanno provveduto ad aprire i cancelli dell’area verde che in questi ultimi giorni, a causa dell’emergenza Coronavirus, è chiusa al pubblico.