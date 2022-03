Terni, raccolte dalla Caritas sei tonnellate di alimenti per l’emergenza profughi

Nuovi giovani volontari

“La raccolta è stata anche una bellissima occasione di coinvolgimento di tante parrocchie e persone – commenta il direttore della Caritas diocesana padre Stefano Tondelli – nuovi volontari e giovani, che con un grande slancio di amore e generosità hanno sfidato il vento e il freddo di quel 26 febbraio. Non solo, ma alla luce dei tragici eventi della guerra in Ucraina e dei tanti profughi che si stanno riversando su Terni e provincia, la raccolta alimentare appare ancor più provvidenziale, dato che è stato attivato all’Emporio della Solidarietà in via Vollusiano, una speciale tessera Emergenza Ucraina per far accedere tutte le famiglie in fuga dalla guerra, che sono soprattutto mamme e bambini. Un ringraziamento alle parrocchie, ai volontari, ma anche l’associazione San Martino – nel 25° anniversario dalla sua nascita – che gestisce l’Emporio con professionalità e umanità”. Ma la Caritas non è solo raccolta di beni, sono stati attivati tanti altri servizi per le famiglie ucraine come ad esempio: l’Emporio vestiti in via Vollusiano aperto dal lunedì a venerdì dalle 9.30-11.30; la mensa Caritas in via Ciaurro aperta tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 17.30.

Attenzione ai bambini

Non manca nemmeno l’attenzione ai più piccoli con: l’Emporio bimbi della San Vincenzo de’ Paoli sito in via Pascoli a Terni aperto il martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00 che mette a disposizione alimenti e prodotti per l’igiene personale dei bambini, giocattoli e materiale scolastico passeggini, pannolini e altro materiale per bambini; il movimento per la vita in via Campomicciolo 143 aperto il mercoledì 16-18 e il giovedì 10-12 con la presenza di 2 ginecologi e beni per bambini da 0 a 2 anni come passeggini, culle, pannolini, alimenti. Attenzione anche alla salute senza dimenticare la pandemia in atto: la Comunità di Sant’Egidio effettua tamponi covid e visite mediche presso sede in via Tre Archi, vicino alla chiesa di San Lorenzo a Terni il martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.00.

Sostegno psicologico e scuola di Italiano

Per l’aspetto dell’ educazione, animazione e sostegno psicologico sono attive le Acli Segretariato Sociale: dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 al numero 0744 407647; il supporto psicologico (assieme all’Age), attività sportiva e corsi di Italiano: orari da definire. La comunità di Sant’Egidio con la Scuola di italiano per adulti e bambini, con diversificazione degli interventi. In piccoli gruppi ed in piena sicurezza, garantita sempre la presenza di insegnanti e di mediatrice ucraina, il lunedì dalle ore 17.30, presso sede in via Tre Archi, Chiesa di San Lorenzo.