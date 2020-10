Terni, quarto cambio di casacca per Fiorini: aderisce a “Forza Centro Orgoglio federalista”

TERNI – “Cari concittadini vi annuncio che lascio il gruppo Uniti per Terni, che si era costituito all’interno del gruppo misto, aderendo ad un nuovo partito denominato “Forza Centro”. Così Emanuele Fiorini, consigliere di Terni annuncia l’ennesimo cambio di casacca: eletto nelle fila della Lega, è passato poi per un breve periodo in Fratelli d’Italia, con i quali si era candidato alle regionali. Uscito dal partito, aveva aderito al Misto da dove aveva originato il gruppo Uniti per Terni. Ora l’ennesimo passaggio di casacca

“Ringrazio i miei colleghi di Uniti per Terni per il percorso fatto e per il tempo passato a dibattere sulle varie tematiche cittadine- scrive -Ho deciso di impegnarmi in un progetto Nazionale apportando, almeno spero, il mio piccolo contributo per l’organizzazione e la crescita di questa nuova realtà politica, comunque non perdendo mai di vista i veri problemi della gente comune.Alla base dello statuto di “Forza Centro Orgoglio Federalista”, tra le altre cose, c’è il federalismo e il progetto delle Macro Regioni di Gianfranco Miglio, tematiche da me sposate in passato, alle quali credevo e credo e che a mio avviso possono essere una svolta reale e concreta per salvare il nostro Paese.”

Zenati Così il Presidente e Segretario Federale Davide Zenati accoglie Emanuele Fiorini in Forza Centro. “A nome di Forza Centro sono felice che il consigliere Emanuele Fiorini abbia deciso di aderire e portare il suo know-how in questo progetto politico. Il suo contributo a Forza Centro non sarà solo quello di affrontare le tematiche della ‘sua’ Terni, ma ho voluto con forza che lui fosse il Segretario Regionale per l’Umbria. Forza Centro è realtà in quasi tutte le regioni, dall’Emilia Romagna in giù, sappiamo perfettamente che partire da 0 porterà ad un lungo lavoro, ma non c’è bisogno di inventare nulla, c’è solo bisogno di ridare alla Politica il suo ruolo e noi vogliamo dargli di nuovo valore e centralità per fare in modo che intervenga come servizio. La politica che si vede oramai da qualche anno ha dimostrato di aver fallito sotto tanti punti di vista e quello che c’è intorno, quindi, ci rappresenta poco o per nulla. Da qui la decisione di creare una Nuova Politica volta alla promozione ed alla realizzazione di ogni iniziativa finalizzata a realizzare la piena rinascita delle nostre terre, riportando etica, morale e responsabilità nei comportamenti nella pubblica amministrazione e nei Cittadini. Soprattutto, ragioniamo con tutti per migliorare il nostro Paese e le nostre Regioni. In questa visione della politica le misure da proporre e realizzare, secondo il nostro progetto, passa da Linee programmatiche semplici, chiare e concise, senza fronzoli e visioni utopistiche”