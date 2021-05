Terni, pugno in faccia dopo una lite, ferito un giovane

TERNI – La serata di due giovani italiani, finisce una lite scaturita per futili motivi al termine della quale uno dei due ha colpito l’altro con un pugno in faccia. La scena è avvenuta verso le 21 in centro, nei pressi di via del Leone. Tutto questo è avvenuto sotto gli occhi di numerose persone presenti in quel momento nei bar e nei locali.

Il giovane colpito è caduto a terra e, inizialmente privo di sensi, è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale. In seguito alla caduta, avrebbe battuto la testa a terra: da accertare le condizioni. L’aggressore è invece stato fermato dalla Polizia che lo ha condotto in questura.