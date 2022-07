Terni, progetto stadio-clinica: ok di Palazzo Spada, adesso parola alla Regione

TERNI – Nella serata di ieri nuova approvazione da parte del consiglio comunale di Terni per il progetto definitivo del nuovo stadio presentato dalla Società Ternana Calcio spa.

Via libera – è l’ultimo passaggio di competenza del comune – deliberato dall’assemblea di Palazzo Spada con 19 voti e 6 astenuti, delegando il rup, il dirigente ai Lavori Pubblici, ad esprimere, in seno alla conferenza dei servizi decisoria convocata dalla Regione per il mercoledì 6 luglio, parare favorevole alle varianti al Piano regolatore generale necessarie per la realizzazione dell’opera.

Il progetto, sviluppato sulla base dello studio di fattibilità presentato dalla società nel febbraio 2021 e dichiarato sempre dal consiglio comunale di pubblico interesse nel maggio dello stesso anno, è stato elaborato seguendo le condizioni e prescrizioni indicate dal Comune e da tutti gli altri soggetti intervenuti alla conferenza dei servizi preliminare. Domani la palla passa alla Regione, dato che a Palazzo Cesaroni è prevista la prima convocazione della Conferenza dei servizi.