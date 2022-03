Terni, progetti per una nuova sanità territoriale: nasce l’osservatorio permanente

TERNI – La sala dell’orologio del Caos di Terni ha ospitato l’incontro “La sanità del futuro si decide ora”, organizzato dalle associazioni Cittadini Liberi, Terni Valley, Pensare il domani, La Pagina, Terni Città Universitaria, Interamnopolis, alcuni firmatari del Manifesto 51, in collaborazione con il Cesvol, per presentare un nuovo modello di sanità regionale partendo dalla creazione di un osservatorio permanente e di un libro bianco che facciano il punto sulla situazione attuale, indicando le criticità e formulando proposte migliorative.

Il tema della sanità regionale, la riorganizzazione del sistema sanitario, la programmazione per la destinazione dei fondi del PNRR e il nuovo Piano Sanitario Regionale, ma anche la sanità territoriale (le Case della Salute o di Comunità), il nuovo ospedale di Terni e il progetto dell’Ospedale Narni-Amelia, al servizio dell’area urbana integrata, saranno infatti senz’altro al centro della prossima campagna elettorale per le amministrative, non solo a Terni ma anche nel resto della provincia.

Tema partecipato

Che il tema sia sentito, soprattutto in città, ma anche in provincia, lo testimonia l’alto numero di politici presenti in sala: i consiglieri regionali Fora, De Luca e Paparelli, il sindaco di Narni Derebotti e il consigliere comunale Gentiletti; ma anche la presenza dei sindacati con Cipolla (segretario della Cgil) e Marcelli (segretario della Uil), oltre ad una serie di cittadini interessati ad un tema che sarà il nodo chiave dei prossimi mesi. Mancavano gli interlocutori, a dire il vero, “ma noi abbiamo invitato tutti”, sottolineano gli organizzatori.

La nuova sfida per la sanità territoriale

Nella redazione introduttiva, Marco Sciarrini, presidente dell’associazione Cittadini Liberi ha spiegato le ragioni della nascita dell’osservatorio permanente sulla sanità: unire le forze per una visione condivisa su un tema strategico per il futuro dei Terni e dell’Umbria. Il programma di lavoro prevede di arrivare ad un libro bianco sulla sanità territoriale. “In questo quadro -spiega – si inserisce il progetto sulla sanità territoriale, con al centro le Case della Salute (o anche Ospedali di Comunità) ed il welfare sociale (l’assistenza domiciliare integrata, la residenzialità, le Case di Quartiere). Il nuovo ospedale di Terni dovrà guardare alla Città Grande, con un nuovo modello sanitario regionale e l’integrazione dei servizi dell’Umbria Meridionale”.

Un tema, quello della Città Grande, estesa ai 18 comuni della provincia per 180.000 abitanti, che ha unito in un unico filo tutti gli interventi. Dopo Sciarrini sono intervenuti Giacomo Porrazzini di Pensare il Domani, Alberto Pileri di Interamnopolis, Giocondo Talamonti di Terni Città Universitaria, Roberto Ruscica de La Pagina, Tommaso Giani di Terni Valley, che con focus diversi hanno comunque sottolineato la necessità di ripensare la politica sanitaria, rimettendo al centro il territorio e le esigenze dei cittadini, attingendo anche a piene mani dalle risorse e dagli spunti che arrivano dal Pnrr nazionale e dall’Europa.

Fra gli spunti più interessanti quello di Roberto Ruscica, che ha sottolineato come “deve inoltre esserci un coordinamento fra i tre progetti in campo, ovvero nuovo ospedale Narni Amelia, nuovo ospedale di Terni e clinica privata legata alla realizzazione del nuovo stadio cittadino”. Ma anche sul fronte dell’ospedale, uno dei temi chiave che ha unito i relatori è quello della location: “Il il nuovo ospedale della Città Grande – è stato detto- va realizzato fuori dal congestionamento non a Colle Obito dato che la funzione d’area vasta e di DEA di II livello richiede una collocazione meglio accessibile di quella attuale, intrappolata nel centro urbano e lontana dalle principali arterie di comunicazione extraurbana”.

L’osservatorio permanente che nascerà, aperto agli spunti dei cittadini, si proporrà di vigilare e stimolare su tutto questo.

Dopo i focus, è stato il turno degli interventi di alcuni soggetti politici ed istituzionali presenti e poi del dibattito conclusivo. L’evento è stato diffuso in streaming sulla pagina dell’associazione Cittadini Liberi, dove è ancora disponibile.