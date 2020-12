Terni, processo percolato: assolti l’ex sindaco Di Girolamo e le sue due giunte

TERNI – L’esito non stupisce ed era nell’aria dopo la richiesta da parte del pm Marco Stramaglia: tutti assolti, perchè il fatto non sussiste gli imputati nel processo per lo smaltimento del percolato della discarica comunale di Villa Valle. Fra loro l’ex sindaco Leopoldo Di Girolamo che incassa insieme all’ex assessore Stefano Bucari la seconda assoluzione consecutiva dopo il Processo Spada. Per tutti i 17 imputati, il capo di imputazione era turbata libertà degli incanti a seguito del presunto ‘illecito frazionamento’ dell’importo.

Gli imputati. Il processo vedeva coinvolte le due giunte comunali guidate da Leopoldo Di Girolamo: assolti oltre a lui e Bucari anche gli altri assessori Libero Paci, Roberto Fabrini, Silvano Ricci, Sandro Piermatti, Marco Malatesta, Daniela Tedeschi, Renato Bartolini, Simone Guerra, Maria Bruna Fabbri, Giorgio Armillei, Francesco Andreani, Cristhia Falchetti Ballerani, Emilio Giacchetti e gli ex dirigenti comunali Maurizio Galli e Marco Fattore. La vicenda aveva visto coinvolto anche Luigi Bencivenga, ex assessore comunale deceduto lo scorso luglio.