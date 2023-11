Terni, primo cambio in Giunta: si dimette l’assessore Nichinonni

TERNI. Cambio in Giunta. Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, tramite un video social ha annunciato nella serata di lunedì le dimissioni di Lucio Nichinonni, assessore con deleghe al personale, organizzazione, rapporti con la Fondazione Carit e gli altri enti di sussidiarietà, protezione civile, innovazione, Ict, digitalizzazione, Smart City, agenda urbana. La delega al personale, come dichiarato nel video, rimarrà al primo cittadino, mentre per le altre arriverà un nuovo assessore che prenderà il posto di Nichinonni.

“Volevo ringraziare il dottor Nichinonni – afferma il sindaco Bandecchi – per aver servito la causa all’interno del Comune di terni sino a oggi, dove apprendiamo le sue dimissioni. Un assessore valido che ha comunque svolto la sua attività in maniera corretta e credo con coscienza. Apprendiamo che ha deciso di non fare più parte di questa squadra, ne siamo rammaricati, ma accettiamo le sue dimissioni e siamo felici se avrà un futuro migliore con una professione importante che ha sempre svolto nella sua vita”.