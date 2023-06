Terni Pride, il vicesindaco: “Autodeterminazione è un diritto, sì a figli di coppie LGBT” (VIDEO)

TERNI- L’amministrazione Bandecchi sgancia una seconda bomba dopo la concessione del patrocinio al Pride. Il vicesindaco Riccardo Corridore arriva con la fascia, accompagnato dall’assessore alle politiche sociali Marco Schenardi e parla ai cronisti: “Mi meraviglio di chi si meraviglia della nostra presenza. Noi siamo per l’autodeterminazione delle persone, per questo sono voluto venire qui nonostante le polemiche, con indosso la fascia. Manifestazioni come queste non dovrebbero esistere perchè non dovrebbe esserci bisogno di rivendicare diritti che sono normali per qualunque persona, in qualunque società civile”. Poi il colpo grosso: “Sono favorevole alla gestazione per altri. E sono pronto a firmare il riconoscimento dei figli delle coppie LGBT”.

Gestazione solidale non è a pagamento

Sul palco si sono alternati i rappresentanti delle associazioni che hanno sostenuto il Terni Pride, sotto il claim “Stessi doveri, stessi diritti”. La polemica è montata a seguito della richiesta di alcune associazioni ultracattoliche di revoca del patrocinio in quanto il Pride a loro dire supporterebbe la gestazione per altri: “Loro lo chiamano utero in affitto – è stato detto sul palco – ma non è vero. Parliamo di gestazione solidale, che non prevede alcun compenso. Chi dice il contrario mente sapendo di mentire”. Nessuna bandiera di partito, solo slogan e rivendicazioni: “Noi siamo per la pace, per i gesti di pace, invece qui qualche partito ha voluto deliberatamente istigare l’odio”, è stato sottolineato.

Diritti uguali

Grande soprattutto la presenza di giovani, in particolare gli studenti delle superiori, che hanno portato la testimonianza di quanto sia difficile nelle scuole dirsi LGBT. E in generale, la richiesta è la stessa: “Non vogliamo privilegi, ma gli stessi diritti di tutti. Vogliamo soltanto vivere una vita normale”. In serata la seconda parte dell’evento, il dj set al Bla Bla Bla a cura di Natalia Damiani con la presenza delle drag queen Aura Eternal e Farida Kant.

Videointerviste

Qui sotto le interviste al vicesindaco Riccardo Corridori e ad Alessia Pennesi di Esedomani.