Terni, presunta truffa in Germania: arrestato un trentottenne

TERNI – Un ternano di 38 anni è stato arrestato a seguito di un mandato europeo, relativo ad una indagine per presunta truffa messa in atto in Germana. A far scattare le manette sono stati gli agenti della squadra mobile. Ma dopo un primo periodo in carcere, il Gip di Terni Barbara Di Giovannantonio, a seguito dell’udienza di convalida svoltasi su delega della Corte d’Appello di Perugia. Il giudice ha convalidato l’arresto e applicato, nei confronti dell’uomo l’obbligo di dimora a Terni

Secondo quanto emerge l’uomo avrebbe acquistato una automobile in Germania tramite una finanziaria ed avrebbe cercato di far giungere il mezzo in Italia senza pagarlo. E’ stata la difesa a chiedere ed ottenere che il giudizio si svolga in Italia, per dimostrare come la vicenda da noi abbia esclusivo carattere civilistico.