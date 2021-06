Terni, presta soldi agli amici e poi viene minacciato: due denunce

scorso mese di maggio, dopo la presentazione di una denuncia al comando di Papigno. Denunciati per i reati di truffa aggravata in concorso, un 57enne ternano, incensurato, e una donna 53enne, pure lei ternana ed incensurata, denunciata anche per il reato di minacce. I due, in un periodo compreso tra il 2019 ed il mese di maggio del 2021, riuscivano a convincere ed a farsi consegnare, da una coetanea ospite a casa loro, con la falsa promessa di restituzione, una importante somma di denaro, alcune migliaia di euro. Alla ennesima richiesta di restituzione della somma, la donna minacciava l’ex amica a mezzo di messaggi sms.