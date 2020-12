Terni, preso il pusher dei due minorenni: è un diciottenne incensurato

TERNI – In seguito all’arresto dei due minori del 25 novembre scorso, la Polizia di Stato ternana ha intrapreso un’attività di indagine per risalire alla persona che poteva aver fornito la sostanza stupefacente ai due sedicenni, fermati dalla Squadra Volante nel parcheggio di un centro commerciale cittadino.

A seguito degli accertamenti effettuati dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile, pochi giorni dopo, è stato individuato, come il probabile venditore, uno studente 18enne, nato a Terni di origini rumene, e gli investigatori hanno messo in atto servizi di osservazione e monitoraggio che hanno portato, alcuni giorni fa, al controllo del giovane in zona San Valentino.

Alla vista degli agenti, il ragazzo si è mostrato molto agitato; da una prima perquisizione personale, è stato rinvenuto un involucro con 5 grammi di marijuana e da un controllo più approfondito, dagli slip, sono saltati fuori altre cinque bustine in cellophane per un totale di altri 5 grammi, sempre di marijuana. Nella successiva perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti 190 euro, verosimilmente provento di attività di spaccio

Il ragazzo ha inteso rendere dichiarazioni spontanee, asserendo di essere stato lui ad aver ceduto lo stupefacente ad uno dei due minori incontrato, a suo dire, in maniera occasionale, nel centro cittadino.

Il 18enne, incensurato, ma che ad ottobre era stato segnalato in Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio.