Terni, presidio davanti alla Treofan nel giorno del tavolo al Mise: “Salvate il sito subito”

TERNI – Nel giorno di un incontro al Mise che appare molto in salita, dopo la decisione da parte di Jindal di staccare le utenze al sito di Terni, i lavoratori della Treofan si sono ritrovati in presidio ed assemblea davanti alla fabbrica. Un corteo dentro al polo chimico fino a piazzale Donegani e qualche minuto di simbolica interruzione del traffico lungo via Narni, per urlare la rabbia per una chiusura ormai prossima nella più totale indifferenza delle istituzioni cittadine, regionali e nazionali. Il sindaco Latini oggi c’era a dar loro supporto, presenti anche l’assessore comunale Stefano Fatale, consiglieri comunali, regionali e parlamentari umbri, ma la rabbia dei lavoratori è perchè nessuno, in sostanza, ha mosso davvero un dito.

Sindacati. Durissimi i sindacati. “Il sito di Terni non ha perso ordini ma sono stati spostati da Terni ad altri siti di produzione dalla stessa azienda. Quindi non ci sono problemi di produzione. Inoltre l’azienda ci ha detto più volte che non vuole fare più investimenti su Terni. A questo punto ci dicano cosa vogliono fare. La Regione deve prendere una posizione forte prima delle 16 di oggi pomeriggio, quando incontreremo il Mise. E il Ministero prenda una posizione netta. Non possiamo accettare nuovi rinvii, sarebbe come dire chiudiamo il sito. Vogliamo invece che Treofan rimanga e continui a svilupparsi, altrimenti venga nominato un advisor che permetta continuità produttiva con altri soggetti”. La rabbia dei lavoratori è dettata anche dalla consapevolezza, maturata in breve tempo, che l’aver rilevato l’azienda da De Benedetti per appena 500.000 euro era motivato dalla volontà sostanziale di togliere di mezzo un concorrente e quindi avviare lo stabilimento alla chiusura.

La lettera del sindaco. Latini ha scritto una lettera a Mise e Governo: “La situazione della Treofan di Terni – dice – si sta aggravando sempre di più. Il comportamento posto in essere in queste settimane dalla proprietà appare inaffidabile e inadeguato in riferimento agli obiettivi primari che sono stati ribaditi dai lavoratori, dai loro rappresentanti e dalle istituzioni: ovvero la continuità e il rafforzamento del sito produttivo ternano nell’ambito di un piano industriale serio e concreto.

La proprietà sta ponendo in essere un comportamento irrispettoso in primo luogo verso i lavoratori che ne pagano le conseguenze dirette, ma anche nei confronti delle istituzioni che da sempre hanno seguito questa vicenda e si sono sedute ai tavoli con la proprietà stessa o con i suoi delegati, fornendo ampie disponibilità di collaborazione, non ultima quella dell’assessore regionale Fioroni.

Non è possibile che multinazionali come Jindal possano avvantaggiarsi in alcune fasi delle professionalità e delle potenzialità di siti industriali italiani, giovandosi anche di sostegni economici nazionali o regionali, per poi pensare di scaricare i territori, reputando di non avere obblighi verso le comunità locali di riferimento.

Per questo, come sindaco di Terni, avendo seguito la vicenda della Treofan dal 2018, chiedo al Governo, tramite il Mise, verificato il disinteresse di Jindal per il sito ternano, di controllare la legittimità delle azioni poste in essere dalla multinazionale e di guidare un processo di vendita verso un acquirente in grado di porre in essere una seria politica industriale per il sito ternano.

Allo stesso tempo ribadisco la strategicità di Treofan nell’ambito delle politiche industriali di medio e lungo periodo per la nostra regione, per un possibile e auspicabile rilancio del polo chimico ternano, anche in un’ottica di economia verde.