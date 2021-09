Terni, presentata la Festa d’autunno. Castellani: “Il Cantamaggio si apre al Mondo” (VIDEO)

Un tris di eventi di grande qualità per un evento che vuole segnare la ripartenza. La sala consiliare di Terni ha ospitato la presentazione della “Festa d’autunno” del Cantamaggio che vedrà nei giorni 1, 2 e 3 ottobre salire sul palco la musica popolare di Raiz & Radicanto, il crososver lirico delle Incanto Quartet (entrambe all’antfiteatro romano) e la Fanfara della Polizia (in piazza della Repubblica).

Presente alla presentazione l’assessore alla cultura Maurizio Cecconelli: “Mantenere il Cantamaggio anche se in autunno ed in versione ridotta è un segno di speranza e una voglia di ripartenza. Auspico che si possa creare una sinergia fra questa, che è la più antica festa popolare d’Italia e le altre feste di primavera simili in Italia ed In Europa”.

Maurizio Castellani, presidente dell’Ente Cantamaggio, ha sottolineato invece come “Il Cantamaggio tradizionale sarà presente anche con l’esibizione in apertura dei primi due show di cantanti maggiaioli con i brani storici della festa. Inoltre saranno presente Stefano De Majo (il 1 Ottobre) e le majorettes “Spartanes” di Acqusparta (il 2 ottobre). Ricordo che gli ingressi sono gratuiti per tutti, con green pass”.

A ricordare e mantenere la continuità con la storica manifestazione, anche la sfilata di tre mini-carri.

La videointervista a Maurizio Castellani