Terni, pregiudicato ruba il vestito di Babbo Natale e cibo: refurtiva da 400 euro

Sottoposto a perquisizione

Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un cappello e un paio di guanti che non aveva pagato. Inoltre, all’interno di voluminose buste che aveva al seguito, teneva abiti, accessori, biancheria per la casa, una bambola e prodotti alimentari a lunga conservazione. Su alcuni articoli erano presenti i dispositivi antitaccheggio e l’uomo non disponeva degli scontrini comprovanti il pagamento delle merci rinvenute. Fra la refurtiva recuperata c’erano un abito da ‘Babbo Natale’, una tovaglia ed una coperta a fantasia natalizia, cosmetici, capi di abbigliamento ed accessori da donna, fra cui un cappotto, due borse, un paio di scarpe ed uno di pantofole, calzettoni da uomo, liquori e scatolame alimentare.

Merce recuperata

Tutta la merce recuperata è stata riconsegnata ai negozianti e l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato, continuato. Nei confronti dell’uomo è stato adottato anche il provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Terni per tre anni.