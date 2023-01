TERNI – Era ai domiciliari in un’abitazione a Penna in Teverina, in provincia di Terni, dal novembre scorso e a dicembre è evaso per raggiungere i parenti in un ristorante a Giove nel giorno di Natale. Mercoledì il 71enne di origini romane, proprio su richiesta della Procura capitolina è stato condotto in carcere. Su disposizione del tribunale di Roma, era autorizzato ad allontanarsi due ore al giorno per poter espletare le commissioni di ordinaria quotidianità. In seguito ai consueti controlli, il soggetto è stato sorpreso per ben due volte lontano dal proprio domicilio, al di fuori della fascia oraria autorizzata e addirittura, la seconda volta nel giorno di Natale all’interno di un ristorante nei pressi dell’abitazione. Visto il comportamento trasgressivo dell’uomo, il giudice, su richiesta dei militari competenti avanzata alla Procura romana, ha disposto la revoca degli arresti domiciliari e la sostituzione della misura con la custodia cautelare in carcere. L’indagato, sul cui conto vige il principio di presunzione di innocenza, è ristretto nella casa circondariale di Terni.