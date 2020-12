Terni, positivo al Covid l’onorevole Nevi: “Sto già meglio, proteggetevi”

TERNI – Positivo al Covid il deputato umbro di Forza Italia Raffaele Nevi. Lo ha annunciato sul suo profilo Facebook. “Ho avuto solo un pò di febbre nei giorni scorsi, ora sto già meglio” ha spiegato l’on. Nevi. “Evidentemente – ha aggiunto -, pur stando attento, non sono riuscito ad evitarlo. Ho sempre cercato di non fermarmi per svolgere al meglio il mio mandato Ciò mi porta ad incontrare tante persone sia in Parlamento che sul territorio e avevo messo in conto che mi potesse capitare. È successo!!! Quando ci sei dentro capisci quanto sia importante essere attenti e non abbassare mai la guardia”.

“Mi permetto di rinnovarvi questo appello pubblico – ha sottolineato ancora l’on. Nevi – a prestare la massima attenzione, indossare i dispositivi di protezione e evitare troppi contatti non necessari. Io cercherò di guarire il più presto possibile e tornare ad abbracciarvi”