Terni, positivo al Covid-19 il consigliere comunale Simonetti

TERNI – Luca Simonetti, consigliere comunale in quota M5S è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta del secondo caso a Palazzo Spada dopo quello relativo al consigliere di Uniti per Terni Valdimiro Orsini.

Simonetti scrive su facebook: “Sono risultato positivo al tampone, la notizia è ormai pubblica. Sto abbastanza bene nonostante il fiato corto e la stanchezza. Mi sono messo in autoisolamento ai primi lievissimi sintomi per scrupolo, perché ritengo giusto al minimo dubbio non avere nessun dubbio. La priorità è proteggere le fasce più deboli. In attesa che la scienza ci aiuti a sconfiggere questo virus il buonsenso è la nostra prima arma. Grazie per i messaggi che mi state inviando, perdonatemi se non rispondo al telefono ma parlare è un esercizio che un po’ mi stanca. A presto”.