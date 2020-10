Terni, positivo al Coronavirus il consigliere Orsini

TERNI – Valdimiro Orsini, consigliere comunale eletto nel Pd e poi passato al gruppo Uniti per Terni è risultato positivo al Coronavirus. E’ stato lo stesso Orsini a dare la notizia. Il contagio sarebbe avvenuto in un contesto familiare, ma c’è preoccupazione perchè Orsini nei giorni scorsi ha preso regolarmente parte alle alle sedute della commissione.

Sarebbero una ventina, tra colleghi consiglieri e addetti della sede comunale, le persone per le quali sono partite le verifiche del caso. La notizia è confermata dal presidente del Consiglio comunale di Terni, Francesco Ferranti: “Abbiamo appreso della positività del consigliere e avviato le procedure necessarie, che coinvolgono ovviamente anche la Asl. Si stanno ricostruendo i contatti e al momento si ipotizza che possano riguardare circa venti soggetti. Purtroppo questa è la risposta – aggiunge il presidente Ferranti – a chi per settimane ha contestato le riunioni da remoto, spingendo per la ripresa delle assemblee in presenza”. Sono ovviamente scattati i controlli della Asl.