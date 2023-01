Terni, politica in lutto per la morte dell’avvocato Nicola Molè

TERNI – Città in lutto per la scomparsa, avvenuta martedì mattina nella sua abitazione, dell’avvocato Nicola Molè all’età di 92 anni. Impegnato nell’Azione Cattolica e quindi nella Democrazia Cristiana, anche come consigliere comunale a palazzo Spada, Nicola Molè è stato presidente della Provincia di Terni dal 1995 al 1999 nell’ambito della coalizione di centrosinistra con cui conquistò il 58% delle preferenze. Codoglio per la morte di Molè è stato manifestato dal mondo politico ternano e dalla Diocesi cittadina.

Il profilo

Coniugato e padre di due figli, avvocato libero professionista, commendatore dell’ordine di San Gregorio Magno, intellettuale di valore, cattolico vero ed appassionato, è stato un punto di riferimento per la comunità intera e per il laicato diocesano dal dopoguerra ad oggi, sia all’interno della Chiesa che nella città attraverso le sue molteplici forme di presenza e di servizio, principalmente nell’Azione Cattolica dove è stato presidente diocesano della Giac dal 1951 al 1954, in seguito presidente diocesano e delegato regionale Aci dell’Umbria dal 1970 al 1980. Abbracciava e seguiva con passione e dedizione lo sviluppo della Chiesa cattolica dopo il Concilio Vaticano II ed è stato conoscitore attento della Dottrina sociale della chiesa. In diocesi è stato delegato per i problemi sociali e del lavoro durante l’episcopato di mons. Santo Quadri e tra coloro che prepararono la visita di papa Giovanni Paolo II a Terni e all’acciaieria. Presidente del consiglio pastorale diocesano ad inizio 2000 e membro della segreteria del Congresso dei laici, vicepresidente del comitato diocesano per il Giubileo del 2000, cofondatore della Unione Giuristi Cattolici Italiani di Terni, di cui è stato primo Presidente e Presidente Emerito e Vice Presidente.