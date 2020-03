Terni, pistola in pugno si fa consegnare tutto l’incasso del supermercato

TERNI – Rapina a mano armata, nel primo pomeriggio di martedì in un supermercato di via Di Vittorio a Terni. Un uomo – in base a quanto si apprende dalla questura, è entrato all’interno del negozio con una pistola, che non si esclude fosse giocattolo, facendosi consegnare da un cassiere circa mille euro in contanti. Nel frangente il dipendente sarebbe stato schiaffeggiato e spintonato, ma senza riportare conseguenze. Il rapinatore è poi fuggito. Ad attenderlo all’ esterno c’erano uno o due complici. Uno degli uomini è fuggito a piedi, l’altro o gli altri in auto. Sull’ episodio indaga la squadra Mobile.