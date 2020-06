Terni, pistola in pugno rapina farmacia in centro e poi scappa

TERNI – Martedì pomeriggio un uomo ha fatto irruzione nella farmacia comunale di corso Tacito. Il malvivente, con una scacciacani in mano, ha minacciato la farmacista presente e si è fatto consegnare i pochi soldi che erano in cassa. Poi si è dileguato a piedi e ha sparato un colpo di pistola in aria. Il rapinatore era a volto scoperto e dovrebbe trattarsi di un italiano. Sotto choc la farmacista presente al momento della rapina. Gli inquirenti hanno sentito alcuni testimoni, ma al momento del bandito solitario in fuga non c’è traccia.