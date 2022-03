TERNI – Dopo non poche polemiche il Comune di Terni è tornato in possesso delle Piscine dello Stadio. Mercoledì mattina è scattato il sopralluogo, il dirigente Piero Giorgini insieme al concessionario, nella persona di Alessandro Mastrofini e al sub concessionario, Luigi Barelli, sono entrati nell’impianto di viale dello Stadio. Palazzo Spada ha ripreso le chiavi della struttura e le ha affidate a Piscine dello Stadio srl.