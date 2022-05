Terni, pirata della strada bloccato da un gruppo di adolescenti: “Gesto esemplare”

Cosa è accaduto

“Questa sera (sabato sera, ndr) verso le 21 – scrive Briotti – un’auto imbocca via Borsi controsenso: per evitare un frontale, va a sbattere su un’auto parcheggiata davanti alla pasticceria e scappa. Al fatto assiste un gruppo di ragazzini di 12-13 anni in bicicletta. Cominciano ad urlare all’automobilista di fermarsi, ma quello continua e si allontana in direzione stadio. Allora i ragazzini urlando l’inseguono e raggiungono l’auto circondandola». Nel frattempo, sempre secondo quanto riporta l’utente, il guidatore si era fermato e, una volta sceso, si accingeva a sostituire la gomma destra che aveva bucato nell’impatto. I ragazzini chiamano la polizia che arriva in pochi minuti, mentre ancora il guidatore era intento nell’operazione. Da lontano – prosegue Briotti – vedo le luci blu della Volante intenta nei rilievi e nell’identificazione dei passeggeri dell’auto. I ragazzini mi raccontano che nell’auto ci sono due persone di nazionalità romena ubriache, un uomo ed una donna. Faccio i complimenti ai ragazzini per il loro perfetto comportamento. Questa sera sono soddisfatto”. Un gesto molto bello a cui deve essere dato, giustamente risalto.